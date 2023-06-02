Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал национализацию Мурманского морского рыбного порта

В ММРП намерены и дальше оспаривать решение о национализации вплоть до Верховного суда. Фото: Олег ФИЛОНОК

В 2022 году национализировали Мурманский морской рыбный порт (ММРП): 100% его акций Федеральной антимонопольной служб взыскали в пользу государства из-за стратегического значения для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Руководство компании с таким решением не согласилось и стало оспаривать его в суде. В феврале Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу акционеров.

После дело пошло по новым инстанциям, на днях его рассмотрел Арбитражный суд Северо-Западного округа, который также не удовлетворил кассационную жалобу.

При этом в ММРП отметили, что намерены и дальше оспаривать решение о национализации вплоть до Верховного суда.

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