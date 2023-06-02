Строительство дома на улице Бредова в Мурманске планируют завершить к концу года

Прилегающие к домам территории также благоустроят. Фото: t.me/morar_51

В Мурманске идет строительство двух жилых домов на улицах Бредова и Успенского. Так, первый из них должен быть готов уже к концу этого года.

Ход работ на объектах контролируют глава администрации Юрий Сердечкин и глава города Игорь Морарь.

- На данный момент работа кипит, темп хороший. Качество возводимых зданий очень важно, ведь часть квартир передадим северянам из ветхого и аварийного жилья, а также детям-сиротам, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Прилегающие к домам территории также благоустроят.

Напомним: летом 40 уголков Мурманска украсят цветами. Всего планируется высадить около 153 500 растений

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