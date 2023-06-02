В Мурманской области появятся новый населенный пункт и новая улица

Сьемки начнутся в июне. Фото: gov-murman.ru/

На низком старте находится начало съемок фильма «Заполярная звезда», работать над ним будут в Мурманске и Териберке. Причем село «загримируют» под новый населенный пункт.

— На время съемок Териберка станет Добрынинском, а ее главной улицей станет проспект Добрынина, - сообщили представители съемочной группы.

Специально для «Заполярной звезды» создают скульптуру, которая нужна для ряда сцен. Сьемки начнутся в июне.

Напомним: на Каннском международном кинофестивале показали фильм «Блажь», который снимался в Мурманской области. Его можно было увидеть на внеконкурсной секции в программе Двухнедельника режиссеров.

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