Житель Североморска показал, как убивал знакомого

Северянину грозит лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области будут судить 46-летнего жителя Североморска. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, его обвиняют в убийстве.

— По версии следствия, вечером 16 марта 2023 года мужчина выпивал в одной из квартир дома на улице Северной со знакомым. Между мужчинами произошла ссора, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Евгений Ребров.

Северянин взял нож и много раз ударил приятеля им в голову, по шее и телу. Жертва скончалась на месте. Позже злоумышленник показал, как убивал, свою вину он признает.

Как уточнили в региональной прокуратуре, северянину грозит лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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