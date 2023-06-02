Андрей Чибис посетил подшефный район в Запорожской области

На днях губернатор Мурманской области побывал в подшефном районе. Фото: t.me/andrey_chibis

В апреле 2023 года стало известно, что Мурманская область готовится взять шефство над одним из новых регионов РФ, которые вошли в состав страны в сентябре 2022 года.

В мае Кольское Заполярье подписало соглашение о сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.

На днях губернатор Мурманской области побывал в подшефном районе.

— На территории работают наши специалисты. В их задачи входит восстановление полноценного водоснабжения района и подготовка к отопительному периоду, проведение ремонтов соцучреждений, прежде всего школ, помощь в организации медицинской помощи и многое другое, - сообщил Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Напомним: на днях в Приморский район ушла первая партия гуманитарной помощи - строительные материалы и техника.

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