Кольская АЭС направила на развитие медицины в Полярных Зорях почти 50 млн рублей

Были реализованы проекты «Бережливая поликлиника» и «Оптимизация процесса предоставления стоматологической помощи». Фото: Кольская АЭС

За последние два года концерн «Росэнергоатом» и Кольская АЭС (входят в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») совместно с медико-санитарной частью (МСЧ) № 118 ФМБА России реализовали в городе атомщиков Полярные Зори Мурманской области ряд проектов, направленных на совершенствование медицинского обслуживания, на общую сумму 46,6 млн рублей.

На эти средства в МСЧ № 118 были приобретены два автомобиля скорой помощи, флюорограф, электронные прикроватные мониторы, единый кол-центр, ПЦР-лаборатория, компенсатор кислорода.

Кроме того, были выполнены ремонтные работы химико-биологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, а также монтаж системы вентиляции неврологического отделения медико-санитарной части № 118.

Помимо этого были реализованы проекты «Бережливая поликлиника» и «Оптимизация процесса предоставления стоматологической помощи».

- Кольская АЭС, как и другие предприятия «Росатома», уделяет большое внимание росту качества жизни населения города и региона, оказывает поддержку в реализации федеральных проектов и развитии инфраструктуры, образования и медицины, ведет благотворительную деятельность. В 2022 году мы заняли третье место в отраслевом конкурсе в области корпоративной социальной ответственности (КСО) и волонтерства имени А. П. Александрова в номинации «Лучшая КСО-программа», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Напомним: на прошлой неделе в концерне «Росэнергоатом» подвели итоги конкурса «Лучшая АЭС России», в котором Кольская АЭС заняла третье место по итогам работы в 2022 году и стала призером в 16-й раз. Победители определялись на основе 12-ти показателей, в том числе оценивалась корпоративная социальная ответственность.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

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