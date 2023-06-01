Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

Температура воздуха составит ночью от 0 до +5, днем +4+9 градусов.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Погода в Мурманской области пока что совсем не напоминает лето. Северян предупреждают о сильных дождях и мокром снеге ночью 2 июня.
- Рекомендуется по возможности воздержаться от прогулок и поездок, соблюдать осторожность на улице и соблюдать ПДД, - сообщили в МЧС региона.
Температура воздуха в этот день составит ночью от 0 до +5, днем +4+9 градусов.
Напомним: начальник мурманского гидрометцентра рассказала, каким будет лето-2023.
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