Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

Температура воздуха составит ночью от 0 до +5, днем +4+9 градусов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Мурманской области пока что совсем не напоминает лето. Северян предупреждают о сильных дождях и мокром снеге ночью 2 июня.

- Рекомендуется по возможности воздержаться от прогулок и поездок, соблюдать осторожность на улице и соблюдать ПДД, - сообщили в МЧС региона.

Температура воздуха в этот день составит ночью от 0 до +5, днем +4+9 градусов.

Напомним: начальник мурманского гидрометцентра рассказала, каким будет лето-2023.

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