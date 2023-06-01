Вспыхнувший релейный шкаф на перегоне Кола-Мурманск сняли на видео

Пожар произошел во время ремонтных работ. Фото: скрин видео t.me/groupmurmansk

31 мая на перегоне Кола-Мурманск загорелся релейный шкаф, который позволяет регулировать переключение светофора. Пожар сняли на видео.

К счастью, никто не пострадал, возгорание не помешало движению поездов.

- Пожар произошел во время ремонтных работ. Он был оперативно локализован и потушен, - сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Напомним: в Мурманске ночью на улице Гвардейской горел офис.

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