Овощи оказались лидерами по росту цен в Мурманской области

Морковь подорожала больше всего. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце весны из продовольственных товаров больше всего подорожали овощи. К тому выводу пришел Мурманскстат после мониторинга цен.

- С 23 по 29 мая наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 9,7%), свежую белокочанную капусту (на 6,5), картофель (на 4,9), сахарный песок (на 3,4), неразделанную мороженую рыбу, куриные яйца (на 1,4), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,1%), - отметили в Мурманскстате.

А вот лук, яблоки, гречка и соль стал дешевле.

Напомним: суповые овощи растут в цене вторую неделю подряд.

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