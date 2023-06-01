Кольская АЭС в мае выработала 668 млн кВтч электроэнергии

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона. Фото: КАЭС

В мае 2023 года энергоблоки Кольской АЭС выработали 668,4 млн кВтч электроэнергии. С начала 2023 года потребители получили 4 млрд 561 млн кВтч электроэнергии Кольской АЭС. При производстве такого же количества электроэнергии за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 2 млн тонн углекислого газа.

Сейчас на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1 и 2. На энергоблоке № 4 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 660 МВт. Напомним: 4 июня на энергоблоке № 3 стартует планово-предупредительный ремонт (ППР), который продлится 81 день.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Кольская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска, на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

* Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, улучшению качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

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