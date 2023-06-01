В Мурманске вместо старых и зараженных деревьев высадят 40 новых

Успешной жизни дерева в черте города обеспечит выбор качественного саженца, правильная посадка и грамотный уход в дальнейшем Фото: Олег ФИЛОНОК

Несколько лет назад мурманчан сильно обеспокоило то, что в городе массово спиливают многолетние деревья. Однако это было не просто так - спил шел из-за того, что растения были заражены инфекцией из-за плохого ухода и неграмотной санитарной обрезки.

Всего город остался без 40 деревьев. А как сейчас обстоят дела с мурманской «зеленью»? Там, где полностью спилили деревья, высадят новые.

- Как сообщал зампредседателя комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска Иван Зотов, это будут саженцы, приобретенные на станции ПАБСИ. Все деревья местные и соответствуют климатической норме. Более того, у них есть сертификат о том, что они не заражены и не несут в себе спор грибов или личинок насекомых, - пишет Nord-News.

Успешную жизнь дерева в черте города обеспечит выбор качественного саженца, правильная посадка и грамотный уход в дальнейшем. Своевременная правильная санитарная обрезка играет в этом большую роль.

Однако специалистов, которые занимаются санитарной обрезкой деревьев, дополнительно обучать не будут. В администрации Мурманска сообщили, что в мэрии есть сотрудники с соответствующей квалификацией.

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