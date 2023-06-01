Почти 40% жителей Мурманска хотят запрета сервисов аренды электросамокатов

Чаще других за запрет сервисов аренды электросамкатов выступают северяне от 35 до 44 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске не первое лето работают не только станции по прокату велосипедов, но и сервисы аренды электросамокатов. Желающих покататься на таком транспорте много, однако не всех это устраивает.

Так, 38% мурманчан считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Основные нарекания: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга.

- Один из трех опрошенных против запретов: «Запрещать смысла не вижу, следует отрегулировать ПДД». Власти услышали: с 1 марта в России вступили в силу новые ПДД, согласно которым электросамокаты приравнены к транспортным средствам, - сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Чаще других за запрет сервисов аренды электросамкатов выступают северяне от 35 до 44 лет. Противников подобного решения больше всего среди молодых людей до 34 лет (47%).

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