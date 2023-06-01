Жители Мурманской области могут бесплатно получить медпомощь в частной клинике при острой боли

О оказании бесплатной медпомощи говорится в статье 11 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывает, что острая боль застает врасплох, а до государственных медучреждений идти сил нет либо они далеко. В этом случае можно обратиться в частную клинику - по закону там обязаны оказать бесплатную медицинскую помощь, если ситуация экстренная.

- Вы имеете право обратиться с острой болью в любое медучреждение, как в государственное, так и в частное. Главное — сообщить в приемном покое (регистратуре) медучреждения, что у вас экстренный случай. При этом полис ОМС иметь при себе необязательно. Помощь должны оказать бесплатно, — рассказал murmansk.aif.ru юрист Олег Евстюничев.

О оказании бесплатной медпомощи говорится в статье 11 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Напомним: врач рассказала о влиянии шестидневной рабочей недели на здоровье жителей Мурманской области.

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