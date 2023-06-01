В городе проходят праздничные мероприятия на разных площадках.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманске, как и по всей стране, 1 июня отмечается День защиты детей. В городе проходят праздничные мероприятия на разных площадках.
Так, в 14.00 в библиотеке-филиале № 5 состоится праздничная программа «БиблиоКаникулы», а в модельной библиотеке-филиале № 12 пройдет игровая программа «Лето красное, звонче пой».
Также в 14.00 ДК Первомайский проводит веселые старты «В здоровом теле здоровый дух». Северян ждут в сквере на ул. Зои Космодемьянской.
В 15.00 в модельной библиотеке-филиале № 15 состоится мероприятие «Мир детства».
Глава Мурманска Игорь Морарь поздравил всех с праздником и пожелал ребятам исполнения самых заветных желаний, новых впечатлений и хороших каникул.
Напомним: в Мурманске 3 июня пройдет фестиваль воздушных змеев. Его посвятят международному Дню защиты детей.
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