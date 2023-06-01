Кольская АЭС приглашает любителей активного отдыха на фестиваль, посвященный 50-летию станции и 55-летию города Полярные Зори

Мероприятие пройдет при поддержке Кольской АЭС. Фото: Кольская АЭС

Городской открытый фестиваль молодежных субкультур «Сила атома-2023», посвященный 50-летию станции и 55-летию города Полярные Зори, пройдет 3 июня в Полярных Зорях на скейт-площадке в «Нашем парке», начало в 13.00.

Молодежное мероприятие включает в себя соревнования по катанию на скейтбордах, роликах, самокатах, велосипедах BMX, уличному баскетболу и граффити, а также танцевальные конкурсы по хип-хопу и брейк-дансу. Помимо этого будут развернуты веревочный парк, площадки для петанка и тира.

В фестивале может принять участие молодежь в возрасте от 9 до 35 лет.

Программа фестиваля:

12.00 – 13.00 – предварительная регистрация;

13.00 – открытие фестиваля;

13.00 – 18.00 – соревнования и конкурсы;

17.00 – 18.00 – подведение итогов, выступление группы;

18.00 – 18.30 – финальная часть с участием лауреатов и гостей, награждение;

18.30 – 21.00 – битва DJ.

Ознакомиться с положением можно здесь.

Мероприятие пройдет при поддержке Кольской АЭС и первичной общественной профсоюзной организации работников станции, отдела культуры, спорта и молодежной политики, городского Дворца культуры г. Полярные Зори.

Заявки на участие принимаются молодежным отделом ГДК г. Полярные Зори по адресу: 184230, г. Полярные Зори, ул. Сивко, 5, каб. 202 (аудитория «творческая»), тел./факс (81532) 7-57-69, e-mail: anastasia.pavlova1990@yandex.ru. Контактное лицо: специалист по работе с молодежью Павлова Анастасия Максимовна.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

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