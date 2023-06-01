Житель Мурманской области отсудил у дорожников четверть миллиона рублей за ДТП по их вине

ДТП произошло в июле 2020 года на участке автодороги Р-21 «Кола» с Volkswagen Touareg. Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Мурмаской области отсудил компенсацию ущерба от аварии у АО «ВАД». ДТП произошло в июле 2020 года на участке автодороги Р-21 «Кола» с Volkswagen Touareg.

- Под колеса автомобиля попало незаполненное водой водоналивное ограждение, из-за чего транспорт получил значительный вред, - сообщили в Мурманском областном суде.

Сотрудники ГИБДД составили акт выявленных недостатков в содержании автодороги, где работы выполняла компания «ВАД».

С нее суд взыскал сумму ущерба в размере 246 тысяч рублей, расходы по оплате проведения независимой техэкспертизы - 14900 рублей и расходы по оплате услуг представителя - 15000 рублей.

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