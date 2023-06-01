Летом 40 уголков Мурманска украсят цветами

Высадка зеленых друзей продлится до середины июня при сохранении хорошей погоды. Фото: vk.com/citymurmanskru

Летом Мурманск станет краше благодаря озеленению. Как сообщили в администрации города, всего планируется высадить около 153 500 растений.

- Важно, что для оформления клумб используются морозоустойчивые виды: календула, львиный зев, маргаритка, петуния, виола, бархатцы, гвоздика. Все они хорошо переносят переменчивую мурманскую погоду, - отметили в мэрии.

Сейчас уже завершили высадку цветов в шести городских местах отдыха - в сквере по ул. Профсоюзов, 20, сквере около Мурманского драмтеатра, на аллее и сквере вдоль проспекта Ленина, сквере у памятника городам-побратимам Мурманска, сквере у Мурманской областной универсальной научной библиотеки и в сквере у памятника С.М. Кирову.

Всего летом украсят цветами 40 городских уголков. Высадка продлится до середины июня при сохранении хорошей погоды.

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