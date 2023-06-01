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НовостиПроисшествия1 июня 2023 6:42

Сбившего в Мурманске человека пьяного водителя ждет суд

Северянин проехал на красный сигнал светофора
Ника СВЕТЛОВА
Пьяный водитель сбил пешехода, травмы оценили как тяжкий вред здоровью.

Пьяный водитель сбил пешехода, травмы оценили как тяжкий вред здоровью.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Мурманске прокуратура поддержала обвинение в отношении 41-летнего мужчины, который пьяным сел за руль и чуть не убил человека. Случилось это 4 ноября 2022 года.

- Мурманчанин ехал по улице Капитана Копытова, выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий красный сигнал светофора и сбил пешехода, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

Травмы врачи оценили как тяжкий вред здоровью. В отношении водителя возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним: днем 31 мая в Апатитах произошло ДТП с участием общественного транспорта: на перекрестке улиц Козлова, Лесной и Московской автобус протаранил легковушку.

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