Сбившего в Мурманске человека пьяного водителя ждет суд

Пьяный водитель сбил пешехода, травмы оценили как тяжкий вред здоровью. Фото: Александр ГЛУЗ

В Мурманске прокуратура поддержала обвинение в отношении 41-летнего мужчины, который пьяным сел за руль и чуть не убил человека. Случилось это 4 ноября 2022 года.

- Мурманчанин ехал по улице Капитана Копытова, выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий красный сигнал светофора и сбил пешехода, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

Травмы врачи оценили как тяжкий вред здоровью. В отношении водителя возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним: днем 31 мая в Апатитах произошло ДТП с участием общественного транспорта: на перекрестке улиц Козлова, Лесной и Московской автобус протаранил легковушку.

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