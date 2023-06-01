В Апатитах автобус на красный сигнал светофора протаранил машину

Автобус проехал на красный сигнал светофора. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 31 мая в Апатитах произошло ДТП с участием общественного транспорта: на перекрестке улиц Козлова, Лесной и Московской автобус протаранил легковушку. Сообщение об аварии поступило в 16.10.

- В районе дома №1 водитель автобуса «МАЗ», который двигался по улице Лесной при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», который ехал по улице Московской на зеленый сигнал светофора, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Водителя машины госпитализировали. Момент ДТП попал на камеры наружного видеонаблюдения, по записи можно увидеть, что после столкновения автобус не сразу затормозил и буквально протащил «ВАЗ» несколько метров.

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