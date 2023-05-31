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НовостиОбщество31 мая 2023 14:48

В первый день лета в Мурманской области пройдут дожди

Местами будет сильный ветер
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклонической депрессии

Погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклонической депрессии

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В первый день лета погода не порадует северян. 1 июня ожидаются дожди, днем местами сильные.

- 1 и 2 июня погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклонической депрессии. Температура воздуха ночью составит +1+6, днем +5+12 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

3 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Местами пройдут небольшие осадки, днем воздух прогреется до +8+13.

Напомним: в Мурманской области 1 июня будет запрещена продажа алкоголя.

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