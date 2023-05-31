В первый день лета в Мурманской области пройдут дожди

Погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклонической депрессии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В первый день лета погода не порадует северян. 1 июня ожидаются дожди, днем местами сильные.

- 1 и 2 июня погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклонической депрессии. Температура воздуха ночью составит +1+6, днем +5+12 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

3 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Местами пройдут небольшие осадки, днем воздух прогреется до +8+13.

Напомним: в Мурманской области 1 июня будет запрещена продажа алкоголя.

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