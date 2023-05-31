В Мурманской области 1 июня будет запрещена продажа алкоголя

Запрет действует в магазинах на всей территории региона. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

1 июня алкоголь в магазинах Мурманской области продавать не будут. Запрет действует из-за празднования Дня защиты детей.

- В указанный день запрещена розничная продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в магазинах на всей территории региона, - сообщает Управление по лицензированию министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Напомним: на Поморской набережной в Коле 1 июня пройдет фестиваль детства и юности.

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