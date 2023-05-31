Двум жителям Снежногорска вынесли приговор за участие в запрещенной в России ячейке «Свидетели Иеговы»

Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде штрафа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мурманской области вынесли приговор двум руководителям местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Снежногорск», которая запрещена в России. Они признаны виновными по части 1 ст. 282.2 УК РФ.

- Двое жителей Снежногорска, зная, что религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации ликвидированы, несмотря на запрет, с августа 2017 года по июль 2021 года продолжили деятельность запрещенной организации, вовлекая новых членов, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

При обысках в квартирах организаторов и участников организации изъят большой объем литературы. Установлен круг лиц, принимавших участие в собраниях, а также тех, кто их организовывал в Интернете.

Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде штрафа.

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