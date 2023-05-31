Ушел, но обещал вернуться...В Мурманске закрасили граффити с Сергеем Бодровым

Граффити можно было увидеть на улице Маклакова. Фото: Олег ФИЛОНОК

Спустя чуть меньше года в Мурманске исчезло граффити с известным актером Сергеем Бодровым. Его портрет красовался на улице Маклакова, теперь его закрасили.

Быть может, портрет теперь появится в другом месте. Фото: Олег ФИЛОНОК

На прежнем месте нарисовали оленя, а на стене рядом появилась надпись: «Сергей Бодров ушел, но обещал вернуться в другом месте».

Напомним: на арт-объекте в Умбе вандалы сломали сердечко.

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