Ушел, но обещал вернуться...В Мурманске закрасили граффити с Сергеем Бодровым

Граффити можно было увидеть на улице Маклакова.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Спустя чуть меньше года в Мурманске исчезло граффити с известным актером Сергеем Бодровым. Его портрет красовался на улице Маклакова, теперь его закрасили.
Быть может, портрет теперь появится в другом месте.
Фото: Олег ФИЛОНОК
На прежнем месте нарисовали оленя, а на стене рядом появилась надпись: «Сергей Бодров ушел, но обещал вернуться в другом месте».
Напомним: на арт-объекте в Умбе вандалы сломали сердечко.
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