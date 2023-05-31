В Мурманске на 13 участках дорог ведутся ремонтные работы

На участке от улицы Морской до Капитана Пономарева работа кипит. Фото: t.me/morar_51

В Мурманске продолжается ремонт дорог. Так, сейчас работы ведутся уже на 13 участках. Городские власти оценили ход работ на Кольском проспекте.

- На участке от улицы Морской до Капитана Пономарева работа кипит, отставаний по срокам нет, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в областном центре планируется отремонтировать более 14,3 километров городских автодорог.

Напомним: в Мурманской области появится сервисный центр «БелАЗа». Его откроют в Апатитах.

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