В Мурманске выхаживают двух маленьких зайчат

Ушастиков затем отправят на реабилитацию в Дом Зайца. Фото: Наталья Раевская

Мурманчанка Наталья Раевская, которая обычно занимается спасением птиц, выхаживает двух зайчат. Они поступили на передержку до отправки в Москву, в Дом Зайца.

Северянам напоминают, что зайчат трогать нельзя, если только ситуация не совсем критическая.

- Сейчас много людей выезжают на выходные на природу и если вы видите в траве, в кустах затаившегося зайчонка, то не надо его ловить, трогать, пугать и привлекать к нему внимание хищников, которых вы не видите. Просто тихо уйдите. Мама их не бросила, она приходит и кормит их. Забрать зайчонка можно только если ему явно нужна помощь, если он находится в небезопасном месте или имеет очевидные травмы или недомогание, - отмечает Наталья.

Зайчат категорически нельзя кормить никакими продуктами кроме заменителя молока Роял Канин или свежего козьего, не магазинного.

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