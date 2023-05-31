Врач: В табачном дыме содержится порядка 5000 разных химических веществ

Курение для женщин является большим риском возникновения различных заболеваний репродуктивной системы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все курильщики знают, что табак наносит вред здоровью, но большинство из них не в силах отказаться от пагубной привычки.

Всемирный день без табака ежегодно отмечается 31 мая и призывает всех зависимых от табакокурения навсегда избавиться от опасного пристрастия.

Табачный дым представляет собой настоящий «клад» токсичных соединений – в него входит порядка 5000 разных химических веществ. Более 500 из них обладают высокой отравляющей способностью, а некоторые имеют особую токсичную агрессивность: аммиак, ацетон, смолистый акролеин, углекислый газ, нитробензол, оксиды и гидроксиды серы, мышьяк, формальдегид.

- Большая часть пагубного влияния происходит из-за горения сигареты. Человек вместе с никотином вдыхает вредные смолы, канцерогены и другие токсичные компоненты. Табакокурение вызывает патологические изменения во всем организме. Из-за нехватки кислорода страдают все органы, особенно сосуды и сердце. Из-за постоянного сужения сосудов происходит нарушение кровообращения и повышается риск возникновения инфаркта, инсульта, тромбоза, - рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

От никотина достается легким, так как постоянный дефицит кислорода приводит к тому, что некоторые мелкие капилляры в бронхах практически полностью атрофируются. Курильщика мучает характерный кашель, ведь бронхи постепенно теряют возможность самоочищаться. Табакокурение является основной причиной развития хронических заболеваний органов дыхания.

Курение для женщин является большим риском возникновения различных заболеваний репродуктивной системы и может привести к бесплодию, ведь при курении повреждаются яйцеклетки.

Не секрет, что заядлого курильщика выдает внешний вид. В результате ухудшения кровообращения появляется серый оттенок кожи, снижается ее упругость, эластичность и она быстрее стареет, возникает ломкость и выпадение волос, ногти становятся хрупкими. Морщины, желтые зубы и прокуренный голос завершают картину.

Впереди лето – пора отпусков, отдыха и оздоровления. Желаем всем, кто курит, отказаться от этой опасной для здоровья привычки. Давайте встречать лето без дыма!

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