От Североморска до Кронштадта пройдет профсоюзный автопробег «Северный флот - не подведет!»

Старт будет дан 1 июня в 10.00 с Приморской площади Североморска. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Территориальная организация Северного флота Профсоюза гражданского персонала ВС РФ проводит патриотическую акцию «Северный флот - не подведет!». Ее участники отправятся в профсоюзный автопробег, посвященный 290-летию образования Северного флота и преодолеют более 3 тысяч километров.

Маршрут будет такой: Североморск – Медвежьегорск - Мирный – Архангельск - Северодвинск – Вельск – Тихвин - Пушкин - Кронштадт. Старт будет дан 1 июня в 10.00 с Приморской площади Североморска.

- Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти о героическом прошлом и настоящем Северного флота, патриотическое воспитание молодежи на примере службы и работы на Северном флоте, - сообщили организаторы.

В акции примут участие 20 экипажей из Североморска, Мурманска, Полярного, Сегежи, Петрозаводск, Санкт-Петербурга и Минска. Автомобили украсят фотографиями надводных кораблей, подводных лодок, самолетов и судов Северного флота. По маршруту следования будут проводиться встречи с ветеранами и молодежью.

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