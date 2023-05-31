Водителя из Мурманска ждет суд за серьезное ДТП с пострадавшим пешеходом

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске будут судить местного жителя, который совершил пьяное ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью человека. Мужчина обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

- Установлено, что 4 ноября 2022 года мурманчанин, будучи пьяным, двигался по улице Копытова. Выехав на регулируемый пешеходный переход на запрещающий красный сигнал светофора, он наехал на пешехода, который получил тяжкий вред здоровью, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу. Северянину грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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