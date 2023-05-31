На Поморской набережной в Коле 1 июня пройдет фестиваль детства и юности

Юных северян ждет множество интересных активностей. Фото: vk.com/akolr51

1 июня, в День защиты детей, в Коле пройдет фестиваль детства и юности. Всех ждут на Поморской набережной, торжественная церемония открытия состоится в 14.00.

- С 12.00 будут работать интерактивные площадки, лазертаг, караоке, молекулярная дженга, атомные шашки, графическое рисование, гигантские настольные игры и городки, химическая кухня, запуск воздушных змеев, - сообщил глава Кольского района Андрей Малхасян.

Также гостей ждет забег на беговелах, гонки на самокатах, пляжный волейбол. Пройдут мастер-классы по танцам, декоративно-прикладному искусству, игре на барабанах, откроются добрые мастерские.

Напомним: более 25 тысяч гостей посетили гастрофестиваль «Вкус Арктики» в Мурманске.

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