Наркоман из Полярного имел разрешение на хранение и ношение оружия

Для устранения нарушений закона прокурор подал иск в Полярный районный суд о прекращении действия разрешения на хранение оружия. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманской области после вмешательства прокуратуры забрали лицензию на хранение и ношение оружия у наркозависимого мужчины.

- Выяснилось, что житель Полярного состоит на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом, связанным с употреблением психоактивных веществ. Показаний для снятия с учета в связи с выздоровлением у него не было, - сообщили в прокуратуре региона.

Для устранения нарушений закона прокурор подал иск в Полярный районный суд о прекращении действия разрешения на хранение оружия. Исковые требования прокурора удовлетворили полностью.

Напомним: прокуратура выявила нарушения в работе УМВД Мурманска.

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