Завершились поиски двух пропавших возле острова Кильдин рыбаков

На поиски уже должны были отправиться пограничники и спасатели, но вечером рыбаки вышли на связь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области завершились поиски двух рыбаков, которые пропали недалеко от острова Кильдин.

- Последний раз они выходили на связь около 8 утра 30 мая. Вечером родственники позвонили в 112 сообщили о том, что мужчины пропали, - пишут в группе Регион 51.

На поиски уже должны были отправиться пограничники и спасатели, но вечером рыбаки вышли на связь и сообщили, что с ними все хорошо, живы и здоровы.

Напомним: пропавшего осенью во время сапсерфинга на Имандре мужчину нашли мертвым.

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