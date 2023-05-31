К газопроводу Волхов—Мурманск—Белокаменка планируют подключить СПГ-завод

Первые две линии «Мурманского СПГ» могут быть запущены в конце 2027 года.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Для будущей трубы Мурманск-Волхов, которая даст газ Кольскому Заполярью, провели трассировку. ПАО «Газпром» приступило к сбору исходных данных для проектирования газопровода.
Также стало известно о планах «НОВАТЭК» по строительству крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области.
- Первые две линии «Мурманского СПГ» могут быть запущены в конце 2027 года, третья — в конце 2029 года. Газ для завода «НОВАТЭК» планирует получать из Единой системы газоснабжения, для чего нужно построить газопровод Волхов—Мурманск—Белокаменка протяженностью 1,3 тысячи километров, - сообщает «Коммерсант».
Напомним: из Южной Кореи в Мурманск отправилось плавучее хранилище для перевалки СПГ. Путь может занять несколько месяцев.
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