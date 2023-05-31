Новый исправительный центр рассчитан на 122 места. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурманске открыли второй исправительный центр УФСИН России по Мурманской области. Находится он на улице Транспортной и рассчитан на 122 человека.

Смысл его работы в том, чтобы осужденные по не тяжким статьям, например, за неуплату алиментов или ДТП, могли трудиться на разных предприятиях, зарабатывать деньги, чтобы выплачивать суммы компенсаций, обеспечивать себя, а также перевоспитываться через труд.

- Мы сотрудничаем с управляющими компаниями, также осужденные смогут быть разнорабочими на предприятиях. Мы будем ориентироваться при трудоустройстве на город. Чем ближе предприятие будет находиться к исправительному центру, тем оперативнее мы будем ставить надзор и обеспечивать осужденных работой, - сообщил начальник исправительного центра-2 УФСИН России по Мурманской области Виталий Расшивалов.

С вводом нового центра всего будет открыть 374 места для размещения осужденных.

Напомним: в марте в Дровяном официально открыли второй участок исправительного центра УФСИН (первый был создан в Коле в 2021 году). Он рассчитан на проживание 75 осужденных к принудительным работам. Также исправительный центры планируют открыть в Кодворе и Апатитах, однако для них нужно выбрать место.

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