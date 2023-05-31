Работы фотографа «КП»-Мурманск» выставили в «Эрмитаже»

Увидеть кадры с того события могли все посетители выставки.

В мае в Санкт-Петербурге прошел международный медиа-форум молодых журналистов «Диалог Культур».

На нем подвели итоги всероссийского конкурса «Я живу в России», на который поступило более 3000 уникальных работ из 75 регионов о судьбах людей, которые нашли свое счастье на малой родине.

Работы фотографов-участников мероприятия выставили в Эрмитаже. Среди них был и проект фотографа «Комсомольской правды»-Мурманск» Антона Забирова «Медяха». Снимки были сделаны в марте 2021 года.

В марте 2021 года в Мончегорске закрыли металлургический цех — в народе его называли «Медяхой». Фото: Антон ЗАБИРОВ

- В марте 2021 года в Мончегорске закрыли металлургический цех — в народе его называли «Медяхой». Но лишь для того, чтобы вместо устаревшего производства, опасного для экологии, построить новое. Для местных жителей это событие было и грустным, потому что в цеху работали целыми династиями, и радостным: с новым заводом в городе появится и новый жилой квартал, и дополнительные рабочие места, - говорится в описании проекта.

Увидеть кадры с того события могли все посетители выставки.

- Впервые участвовал в выставке и сразу в Эрмитаже. Поэтому до последнего сомневался, что все это происходит на самом деле. К сожалению, не все мои работы прошли отбор. Тем не менее, я, как ребенок радуюсь, что вообще смог туда попасть, - рассказал Антон Забиров.

Напомним: статья автора «КП»-Мурманск» вошла в шорт-лист конкурса «Герои пера».

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