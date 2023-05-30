Льготную ипотеку в Мурманской области могут запустить летом 2023 года

Вопрос с запуском льготной ипотеки для жителей Арктической зоны прорабатывается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале состоялось первое заседание рабочей группы по Арктике при комиссии Госсовета. В Заполярье обсудили развитие Арктической зоны РФ.

Одним из вопросов, которым занимаются участники группы, стала льготная ипотека по примеру той, что действует на Дальнем Востоке.

- Есть хорошие новости: вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что льготная ипотека в арктических регионах может быть запущена уже этим летом. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что вахтой Север не поднимешь. Доступное жилье, качественное образование и системные инвестиции в инфраструктуру северных городов позволят создать конкурентные условия для Русской Арктики, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Напомним: в Мурманской области набирает обороты электронная ипотека. Объем электронных обращений превысил уже 82%:

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