Закупка для аренды у оператора связи выделенных каналов связи нужна для обеспечения надежной, безопасной и достоверной передачи медицинской информации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медучреждения Мурманской области закупают VPN. Причину таких закупок сообщили в минздраве региона, отметив, что подобные закупки проводятся ежегодно.

- Это закупка на оказание услуг доступа всех медицинских организаций Мурманской области, подведомственных Минздраву, к защищенной сети здравоохранения для обеспечения возможности информационного взаимодействия с сервисами и системами, входящими в состав регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, - объяснили информагентству Nord News в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Закупка для аренды у оператора выделенных каналов связи нужна для обеспечения надежной, безопасной и достоверной передачи медицинской информации.

Напомним: врач анестезиолог-реаниматолог Гарри Клейн стал почетным гражданином Мурманской области.

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