Стоимость аквапарка в Мурманске составит 1,8 миллиарда рублей

Аквапарк в Мурманской области может появиться к 2026 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас на всю Мурманскую область работает один аквапарк – в ЗАТО Видяево. В Мурманске пока есть только тропическая купальня. Однако есть концепция строительства комплекса и в столице Кольского Заполярья.

Согласно презентации на сайте Корпорации развития Мурманской области, общая площадь объекта составит 10 тысяч квадратных метров, в нем будет шесть чаш и разнообразные горки и развлечения («Ленивая река», «Бурная река», тренажерный и фитнес-залы, кафе, соляная комната и т.д.). Планируется, что в сутки аквапарк смогут посещать порядка 700 человек, средний чек за посещение составит 1600 рублей.

Стоимость строительства оценили в 1,8 миллиарда рублей. Если найдется желающий участвовать в проекте, то ввести его в эксплуатацию могут уже в 2026 году.

Также аквапарк планируют построить в Кировске.

Напомним: северяне предлагали построить комплекс с горками и бассейном с морской водой на берегу Кольского залива.

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