В Мурманской области вводят штрафы до 50 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Продажа энергетиков и тонизирующих напитков детям в Мурманской области запрещена. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С декабря 2021 года в Мурманской области запрещена продажа тонизирующих и энергетических напитков северянам младше 18 лет. На заседании облдумы 30 мая 2023 года депутаты поддержали поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях», которые вводят штрафы за нарушение запрета.

Так, для граждан штраф составит от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Парламентарии отметили важность предусмотреть ответственность за продажу на всех площадках.

- По моим наблюдениям, сейчас несовершеннолетние спокойно могут купить энергетики на интернет-площадках федеральных сетей и их доставят прямо на дом. На мой взгляд, штраф в 50 тысяч рублей слишком маленький для федералов, - отметил депутат Артур Попов.

Напомним: главе СКР доложат о проверке по попыткам ребенка в Мурманске.

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