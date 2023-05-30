Жительница Кировска изрезала мужа ножницами в порыве ревности

Местная жительница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Кировска, поссорившись с мужем, решила применить в качестве аргумента ножницы. Северянка в порыве ревности несколько раз ударила ими супруга.

- Испугавшись за здоровье мужа, кировчанка самостоятельно вызвала «скорую помощь» пострадавшему и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении 44-летней женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Ранее не судимой северянке грозит до двух лет лишения свободы.

Местная жительница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru