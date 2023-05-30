Жители Мурманской области могут провезти морского ежа и краба в ручной клади в самолете

Морские ежи и краб не могут нанести вред, поэтому провозить их в ручной клади можно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начинается сезон летних отпусков, и северяне вполне могут захотеть привезти друзьям и родственникам арктические деликатесы - морского ежа и краба. Их жители Мурманской области могут провезти в самолете, не отправляя в багаж.

- Согласно приказам Минтранса РФ № 104 и 227, провоз этих товаров не запрещен. Морские ежи и краб не могут нанести вред, поэтому провозить их в ручной клади можно, - рассказал АиФ-Мурманск начальник службы транспортной авиационной безопасности аэропорта «Мурманск» Александр Иванов.

При этом чеки на продукцию лучше иметь при себе.

В ручной клади нельзя провозить икру в банке с ключом или печень трески в стеклянной банке, пресервы в масле или майонезе, то есть продукты, которые по своей консистенции похожи на жидкость.

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