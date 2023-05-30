Спасшего 100 человек в зоне спецоперации жителя Мурманска наградили орденом Мужества

Евгений Новиков после ранения проходил лечение в госпитале. Фото: администрация Мурманска

В администрации Мурманска прошла церемония награждения лейтенанта, командира роты разведки Евгения Новикова. Храбрость северянина на полях спецоперации отметили орденом Мужества.

- Евгений Новиков вывел с передовой позиции более 100 человек и спас их жизни. В зоне проведения специальной военной операции получил ранение, после чего проходил лечение в главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве, - сообщили в администрации Мурманска.

Первый заместитель главы администрации города Мурманска Валентина Доцник, вручая награду, пожелала северянину скорее восстановиться.

Напомним: волонтеры из разных регионов помогают не только жителям субъектов РФ, где сейчас идет спецоперация, но и братьям меньшим. Так, северяне побывали в Мариуполе, где спасали животных.

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