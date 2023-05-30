Врач из Мурманска рассказала о влиянии работы на бесплодие у мужчин

На здоровье представителей сильного пола может сказываться работа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акушер-гинеколог, репродуктолог Мурманского многопрофильного центра им. Н. И. Пирогова Татьяна Островская рассказала о влиянии работы на бесплодие у мужчин. В последние годы эта болезнь все чаще возникает у представителей сильного пола, в том числе и среди северян.

- У нас много военнослужащих, моряков. Мужчины работают на атомных судах, служат на подводных лодках. Те же самые водители, которые много времени проводят в машинах, тоже в зоне риска. Род занятий влияет на фертильность мужчины, вредные факторы сказываются на качестве спермы, - поделилась специалист с «АиФ-Мурманск».

Напомним: эксперты рассказали, что могут значить четыре или шесть рабочих дней для северян.

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