Более 25 тысяч гостей посетили гастрофестиваль «Вкус Арктики» в Мурманске

На бесплатной дегустации посетителям раздали более 3 тысяч порций Арктического сбитня и лимонада. Фото: gov-murman.ru
В Мурманске в рамках празднования юбилея области прошел гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». За три дня его посетили более 25 тысяч человек.
- Гости отведали 13 тысяч порций арктических блюд и 7 тысяч порций напитков от 17 ресторанов и кафе Мурманской области. Приобрели более 760 сувениров и порядка 150 килограммов рыбы и 600 рыбных консервов, - сообщил комитет по туризму Мурманской области.
Больше всего северянам понравились ломоти и кармашки с арктическими добавками, уха, блинчики и вафли, ягельЁж, заебуриха, меренговый рулет с морошкой, плов с олениной, северные бургеры.
На бесплатной дегустации посетителям раздали более трех тысяч порций Арктического сбитня и лимонада.
Напомним: Расторгуев и «Любэ» выступили на 85-летии Мурманской области.
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