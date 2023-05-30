В Мурманской области на строительных площадках разрешат работать в две смены

Административная ответственность для компаний в случае нарушения допустимых лимитов по шуму сохранится Фото: Иван МАКЕЕВ

На очередном заседании Мурманской областной Думы рассмотрели поправки в региональный закон «О тишине», сняв часть ограничений для строительных площадок.

- Климатические условия региона сами подталкивают к тому, чтобы в летний период, наиболее благоприятный с учетом полярного дня, нарастить темпы объемы работ на строительных площадках, где сейчас, к сожалению, есть отставание, - сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Административная ответственность для компаний в случае нарушения допустимых лимитов по шуму сохранится, но теперь на площадках смогут работать в две смены.

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