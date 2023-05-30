Первая группа мурманских школьников отправилась отдыхать на Черное море

Тем, кто остался в Мурманске, тоже скучать не придется. Фото: t.me/serdechkin51

Первую группу мурманских школьников уже отправили отдыхать в Краснодарский край. 336 детей едут в оздоровительные лагеря «Химик» и «Шахтинский текстильщик» на Черном море.

А для ребят, кто остался в Мурманске, тоже найдется занятие.

- Первые группы школьников, занимающихся в системе допобразования туристской направленности, отправились в профильные экспедиции. За лето закрепить навыки поведения в природной среде, приготовить вкусный обед в походных условиях и посидеть у костра рядом с друзьями и педагогами смогут 240 юных северян, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Также 1 июня в школах откроются городские оздоровительные лагеря.

Напомним: в Мурманске 3 июня пройдет фестиваль воздушных змеев. Его посвятят международному Дню защиты детей.

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