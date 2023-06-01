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НовостиОбщество1 июня 2023 6:25

Врач о введении шестидневки в Мурманской области: Это негативно скажется на здоровье северян

Врач рассказала о влиянии шестидневной рабочей недели на здоровье жителей Мурманской области
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Для жителей Заполярья оптимальной все же является пятидневная рабочая неделя.

Для жителей Заполярья оптимальной все же является пятидневная рабочая неделя.

Фото: Василий Вахрин

В последнее время в России идут разговоры о введении шестидневной рабочей недели. Такое предложение в Минтруд внесла Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Еще один рабочий день может негативно сказаться на здоровье северян, учитывая наш суровый климат, нехватку солнца и витаминов. Об этом рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

- Для жителей Заполярья оптимальной все же является пятидневная рабочая неделя. В идеале режим дня должен предусматривать 8 часов на работу, 8 часов на отдых, 8 часов на сон. Шестидневная рабочая неделя будет негативно сказываться на здоровье северян, работающих в особых климатических условиях, – поделилась врач с «КП»-Мурманск».

О плюсах и минусах введения шестидневки, а также четырехдневки, читайте в нашем материале.

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