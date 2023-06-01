Врач о введении шестидневки в Мурманской области: Это негативно скажется на здоровье северян

Для жителей Заполярья оптимальной все же является пятидневная рабочая неделя. Фото: Василий Вахрин

В последнее время в России идут разговоры о введении шестидневной рабочей недели. Такое предложение в Минтруд внесла Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Еще один рабочий день может негативно сказаться на здоровье северян, учитывая наш суровый климат, нехватку солнца и витаминов. Об этом рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

- Для жителей Заполярья оптимальной все же является пятидневная рабочая неделя. В идеале режим дня должен предусматривать 8 часов на работу, 8 часов на отдых, 8 часов на сон. Шестидневная рабочая неделя будет негативно сказываться на здоровье северян, работающих в особых климатических условиях, – поделилась врач с «КП»-Мурманск».

О плюсах и минусах введения шестидневки, а также четырехдневки, читайте в нашем материале.

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