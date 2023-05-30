В центре Мурманска с 30 мая до 1 июня запретят парковку авто и ограничат движение

С полуночи до 5 утра 30 мая запретят парковку и движение всех видов транспорта, кроме общественного, по улице Октябрьской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Мурманска на несколько дней запретят парковку. Ограничения будут действовать 30, 31 мая и 1 июня на улице Полярные Зори.

Также с полуночи до 5 утра 30 мая запретят парковку и движение всех видов транспорта, кроме общественного, по улице Октябрьской, от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев.

- Автомобили, которые будут припаркованы в зоне действия запрещающих дорожных знаков, эвакуируют, - сообщает администрация города.

Напомним: движение по дороге Кандалакша – Полярные Зори перекроют 12 июня. Будет проводиться легкоатлетический пробег.

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