Алексей Суббота может стать председателем контрольно-счетной палаты Мурманска

За кандидатуру Субботы ( на фото по центру) депутатам предстоит проголосовать на ближайшем заседании горсовета, Фото: b-port.com/

Алексею Субботе предложили занять должность председателя Контрольно-счетной палаты Мурманска. С такой инициативой выступил глава города Игорь Морарь.

Ранее палату возглавляла Татьяна Новикова.

- За кандидатуру Субботы депутатам предстоит проголосовать на ближайшем заседании горсовета, которое запланировано на 6 июня, - сообщает «Би-порт».

Напомним: награжденные знаком «За заслуги в предпринимательской деятельности» получат выплату в 15 тысяч рублей.

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