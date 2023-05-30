Награжденные знаком «За заслуги в предпринимательской деятельности» получат выплату в 15 тысяч рублей

Мурманская областная Дума поддержала учреждение нового знака. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области утвердили новую награду – знак «За заслуги в предпринимательской деятельности. Во втором чтении законопроект приняли в Мурманской областной Думе еще в феврале, однако потом идею решили доработать.

- Было решено предложить Министерству развития Арктики и экономики Мурманской области при разработке подзаконного акта утвердить критерии оценки кандидатов на награждение, которые будут выработаны с учетом мнения предпринимателей, - отметил депутат Владимир Мищенко.

Так, награждать предлагают только тех, кто работает в Мурманской области не менее 10 лет и платит налоги на территории региона.

Также в законопроект внесли поправку, что отмеченные знаком будут получать единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.

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