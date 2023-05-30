На Пушкина в Апатитах случился смертельный пожар

Пожар на улице Пушкина в Апатитах случился около часа ночи 30 мая. Фото: vk.com/murman01

В ночь с 29 на 30 мая в Апатитах на улице Пушкина произошел смертельный пожар. Около часа ночи в доме №6 загорелась одна из квартир на первом этаже.

- В ней выгорела внутренняя обстановка комнаты и коридора на площади 30 квадратных метров, сгорели оконные рамы, натяжные потолки и вещи домашнего обихода. Квартира и подъезд закопчены на всей площади. Для проверки вскрыта квартира на втором этаже, находящаяся над горящей, - задымлена и закопчена, лопнуло стекло в оконной раме. Окна со второго по пятый этаж дома со стороны улицы закопчены., - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожар унес жизнь мужчины, всего спасатели эвакуировали десять человек, еще четверых – женщину и троих детей - спасли из квартир над той, где занялся огонь.

Напомним: 25 мая в Мурманске произошел серьезный пожар на улице Пригородной, 45, который унес жизнь человека. Возгорание тушили с 14 часов дня и до полуночи. 13 человек остались без жилья.

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